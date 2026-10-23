Quiénes son los invitados de Juana Viale y Andy Kusnetzoff en TV

Los invitados de Juana Viale en la noche del sábado

A la espera de la recuperación de Mirtha Legrand, su nieta tomará el mando de la emisión nocturna este sábado 24 de octubre desde las 21:30 horas por la pantalla de El Trece. La mesa contará con destacadas figuras del mundo del espectáculo y la actualidad: