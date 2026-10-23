Quiénes son los invitados de Juana Viale y Andy Kusnetzoff en TV
El fin de semana llega con una nueva batalla por el rating. Conocé quiénes son los invitados de Juana Viale, Andy Kusnetzoff y La Peña de Morfi.
La pantalla chica se prepara para un fin de semana lleno de grandes figuras. En la constante lucha por el rating, Juana Viale y Andy Kusnetzoff buscarán liderar la noche del sábado con entrevistas exclusivas, mientras que la grilla del domingo ofrecerá propuestas variadas que combinan espectáculos, música en vivo y humor.
Los invitados de Juana Viale en la noche del sábado
A la espera de la recuperación de Mirtha Legrand, su nieta tomará el mando de la emisión nocturna este sábado 24 de octubre desde las 21:30 horas por la pantalla de El Trece. La mesa contará con destacadas figuras del mundo del espectáculo y la actualidad:
- Eleonora Wexler: la actriz que protagoniza la obra "El Estado de la Unión" junto a Gonzalo Heredia y, en paralelo, graba una nueva serie para Netflix.
- Marcelo Polino: el periodista aportará toda la información de la farándula en una semana dominada por la entrega de los premios Martín Fierro de Radio.
- Agustín Sullivan: el talentoso actor que interpreta a Carlos Menem Jr. en la exitosa serie biográfica de Guillermo Coppola.
- Matías Bagnato: el sobreviviente de la "Masacre de Flores", cuya trágica historia de lucha será llevada a la pantalla por el director Juan José Campanella.
PH Podemos Hablar: la gran apuesta de Andy Kusnetzoff
La competencia directa en el prime time llegará desde Telefe con una nueva emisión que comenzará a las 22:30. Para encender la pantalla, el conductor recibirá a perfiles muy variados en el clásico "punto de encuentro":
- Elina Costantini: hablará sobre su actual exposición pública fuertemente vinculada a conflictos familiares.
- Karina Mazzocco: compartirá su amplia experiencia en la conducción y su paso por el reality MasterChef Celebrity.
- Sol Pérez: repasará su actualidad profesional en televisión y su exitosa etapa como panelista del debate de Gran Hermano.
- Coco Sily: el actor y humorista aportará su inconfundible estilo y su infalible anecdotario.
- Mernuel: el creador de contenido sumará su perspectiva sobre el pujante y actual mundo del streaming.
Almorzando con Juana Viale: la mesa del domingo
En su segundo programa del fin de semana, la conductora liderará el tradicional almuerzo el domingo 25 de octubre a las 14:00 horas. Para esta ocasión, la producción diagramó una mesa con importantes artistas:
- Eduardo Blanco: el actor llega mientras protagoniza la comedia romántica "Empieza con D, siete letras", escrita y dirigida por Campanella.
- Julia Calvo: la prestigiosa actriz que actualmente se destaca en el elenco de "Misery", la exitosa adaptación teatral de la novela de Stephen King.
- Darío Lopilato: combinará detalles de su extensa carrera actoral con su nuevo rol como conductor del ciclo "Viralizados".
- Luli Ofman: la influencer aportará la mirada fresca de una creadora de contenido con fuerte impacto y presencia en las redes sociales.
La Peña de Morfi: música y entrevistas en Telefe
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico del tiempo y un tormentón de hielo con frío polar bajará 15 grados la temperatura
Para los amantes del folklore, las ricas recetas y la buena música, el ciclo de Telefe prepara una edición especial para este domingo a las 13:30. Con la conducción a cargo de Diego Leuco y Carina Zampini, el programa recibirá a grandes talentos:
- Camilo: el aclamado cantautor colombiano regresa a la Argentina y visita el programa para un mano a mano imperdible.
- Jairo: el histórico artista y padrino del ciclo brindará un show de primer nivel en el escenario principal.
- Los 4 de Córdoba: aportarán su repertorio y el infaltable toque folklórico tradicional a la tarde dominical.
- Hilda Lizarazu: sumará su voz y sus grandes éxitos al segmento musical del día.
- Oriana Sabatini: la cantante y modelo será la invitada especial para compartir una charla íntima y distendida con los conductores en la mesa.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario