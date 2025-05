Revelan que la China Suárez estalló contra Benjamín Vicuña por las declaraciones sobre sus hijos: qué le dijo

“Me había llegado ese dato al otro día de eso que dijo Benjamin y ahora me lo confirman personas allegadas a Eugenia. Ella le habría dejado en claro a Benjamin que más allá de la exposición sus hijos querían viajar con ella y que jamás les haría un mal, todo lo contrario”, agregó.

En ese sentido el periodista añadió que lo que le dicen es que “ a la China no le gustó como Benjamin expuso el tema en los medios cuando fueron a consultarle. Eugenia sintió que lo que hizo su ex fue innecesario y provocador”.

“Incluso me dan el detalle más fino donde hubo pases de factura de los dos lados pero prefiero no profundizar. A Eugenia le molestó mucho me dicen la actitud de Benjamín”, dijo al respecto el comunicador.

Y concluyó: “Yo creo que Benjamin explotó después de tanto que se bancó y Eugenia debería entender que los padres de sus hijos pueden no estar de acuerdo con su accionar”.

china suarez

Benjamín Vicuña se habría enojado porque la China Suárez no volvió al país con sus hijos



Según dieron a conocer este viernes en Intrusos (América TV), la actriz tendría que haber pisado suelo argentino en las últimas horas, pero decidió quedarse una semana más. “Finalmente, ellos decidieron quedarse allá en Turquía”, confirmó la periodista Paula Varela e indicó que la ex Casi Ángeles"había hecho la promesa de que los niños hoy se encontrarían con Benjamín por el día de la familia en el colegio”. “La idea era que estén con el papá y compartan ese día que es muy especial”, agregó.

“Pero, finalmente, decidió que no, que se queda con él (Icardi) allá y de ahí van directamente a Milán para el juicio de divorcio”, explicó, en referencia a la instancia judicial que el delantero del Galatasaray tiene con Wanda Nara.

En ese sentido, Karina Iavícoli comentó que, si bien la protagonista de la actriz podría tener la entrada prohibida, “ella decidió acompañarlo porque también el peligro es la presencia de Wanda”.

Luego de mostrar al aire imágenes en las que se ve a la pareja disfrutar de la pileta en la lujosa casa en la que se hospedan en Estambul, Varela completó: “Me dicen que podría ser una estrategia posible si la China se instala en Turquía y se va a vivir allá con él hacer 15 días y 15 días. ¿Qué significa? Que los chicos se queden en Argentina, porque Vicuña ya dejó claro ayer que no va a dejar que se vayan, y que la China esté 15 días en Argentina con sus hijos y 15 días en Turquía con Mauro Icardi“.