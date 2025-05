El fuerte enojo de Benjamín Vicuña con la China Suárez por mostrar a sus hijos: "Hay cosas que están de más"

Sobre sus dichos, añadió: "No, no, la interna... A ver, me da tanta vergüenza tener que estar hablando de estas cosas que son como domésticas, como permisos, viajes, vida familiar, que es cómo uno se arregla. Entonces, tener que estar como dando explicaciones es rarísimo. Pero en ese sentido, sí, se habla, se conversa, y siempre se preserva a los chicos, que son lo más importante".

Consultado por el presunto comentario de Guillermo Gastón López, socio del abogado de Wanda Nara, sobre su hijo Amancio, manifestó: "En general, cuando hay exposición, por lo mismo, los niños no deberían estar expuestos a ese nivel, todos sabemos que se dicen barbaridades. Los grandes ya tenemos una coraza para saber de dónde vienen esos comentarios, que muchas veces son desde el resentimiento, la envidia, la cobardía..."

"Lo de ese señor, en particular, leí que yo me recalenté, y ya uno se pierde en qué es verdad, qué es mentira, pero no pasa nada, está todo bien", agregó.

Benjamín Vicuña también se refirió a la actitud de la China Suárez respecto a sus hijos y su presencia en redes sociales: "Son cosas que se hablan en privado también. Hay cosas que sí, que me parece que están de más, pero eso también se habla en privado, y no voy a estar ocupando, usando un programa de televisión para decir lo que me molesta. Se hablará en privado y se buscará, pero la verdad que es difícil".

Finalmente, el actor dejó en claro que descarta por completo la posibilidad de que Magnolia y Amancio se muden a Turquía si Eugenia decide instalarse allí junto a Mauro Icardi.

¿Quién es Guillermo Gastón López?

La China Suárez y Mauro Icardi presentaron una denuncia pública contra el socio de Nicolás Payarola, abogado de Wanda Nara, acusándolo de enviar "comentarios agravantes y totalmente ordinarios" hacia la actriz y su hijo Amancio.

Tras la negativa del abogado de Wanda sobre cualquier vínculo con los chats en cuestión, e impulsado por el pedido de disculpas públicas por parte del equipo legal de Eugenia, Intrusos (América TV) se contactó con López, quien explicó: "No soy abogado, soy director del estudio jurídico, estoy en la parte empresarial. Soy quien se relaciona entre los abogados y los clientes del estudio".

"Estoy ajeno a la situación, nadie en su sano juicio con una cuenta de verificada a su nombre donde figura la empresa y apellido, jamás podría poner algo así de un nene o de una mujer. Es algo insólito lo que está pasando, yo creo que salgo armado para que lo publiquen para golpear al estudio. La cuenta no me la hackearon, yo creo que está editado. Me bloquearon la cuenta de tantas denuncias que tuve. No puedo entrar a mi cuenta", desmintió respecto a haber sido el autor de los mensajes.

"A mí no me conocen porque yo no me expongo, no estoy en los medios y ni siquiera estoy en la causa de Wanda Nara. Yo creo que se quedaron sin cartuchos para atacar al estudio porque lo han atacado a mi socio con mentiras y un montón de cosas personales. Siempre que hay una opereta de estas es porque pasó alguna situación, ayer una testigo declaró en contra de Mauro y ayer comenzaron a compartir todo lo que subieron", reflexionó sobre lo sucedido.

Y volvió a afirmar: "Nunca le escribí a la China, ni siquiera la sigo. De hecho, hoy a la mañana me fijé los mensajes con su usuario y no había ningún mensaje".