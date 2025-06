Revelaron por qué está baleado el auto que L-Gante le regaló a su ex Tamara Báez

En ese sentido, profundizó su información: “Uno de los del entorno de Elián, un señor muy grandote que era la mano derecha de él y entiendo sigue estando al lado de él estuvo acompañado de diferentes personas que alguno está detenido en este momento tirotearon una vivienda en tres Mercedes Benz y uno de sos vehículos es este que le regaló a Tamara”.

“Atando cabos te das cuenta que era uno de esos vehículos. Le tirotearon la casa a una persona y se sorprendieron porque esta persona respondió con armas de fuego”, agregó Sigal.

“Aparentemente en la parte trasera de este vehículo impacta uno de los disparos y por eso hoy en día aparece con esa marca de bala. Tiene agujeros de bala el auto y la realidad es que L-Gante no le regaló un auto a Tamara, le regaló un problemón”, dijo al respecto el letrado.

Y explicó: “Si a Tamara la para la policía con esas marcas la puede detener pero antes de eso le pueden secuestrar el vehículo. Uno cuando regala un auto le das todo el papelerio correspondiente. Cualquier control policial que te ve eso te va a revisar el auto cada vez que te vean”.

“Lo raro es el regalo y te hago una aclaración: Tamara sabe todo. El día que se levante de mal humor y empiece a hablar lo puede complicar a Elián, lo puede comprometer si ella abre la boca. A mi no me extrañaría que Tamara Báez esté amenazada para no hablar, es un modus operandi de esta gente”, concluyó.