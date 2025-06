Denuncian que L-Gante le regaló un auto baleado a su ex Tamara Báez

"Tuve un encuentro con Tamara esta semana y estaba preocupada por una situación que tiene que ver con un regalo que L-Gante le hizo hace tiempo. Ese regalo se convirtió en un problema y se trata de un auto", comenzó relatando el letrado.

El abogado de Tamara Báez denunció que L-Gante le regaló un auto baleado a su ex

Tamara Baez L-Gante

Luego, Merlo profundizó sobre el conflicto: "Tamara me dijo que Elián nunca le dio la cédula verde del auto y no le dio el título. Me dijo ‘lo tengo acá parado y no lo puedo usar’ y las personas que tiene al lado Elián no le dicen las cosas que tiene que hacer. Le diste un problema en vez de un regalo. Todo lo que hace L-Gante lo hace mal."

La situación se tornó aún más preocupante cuando el abogado reveló un dato clave sobre el vehículo: "Tamara Báez no puede usar el auto porque tiene disparos. Es un Mercedes Benz. Yo el otro día le dije que tenía disparos el auto. Son cosas graves y esto no está como corresponde, puede tener inconvenientes si sale a la calle con ese vehículo."

El hecho generó gran impacto en redes sociales y medios, especialmente tras las palabras directas del abogado: "Te lo sacan si te paran porque no tiene ningún papel. No sé por qué L-Gante no hace las cosas como corresponde. Hace todo mal y eso lo lleva a tener consecuencias. La realidad es que tiene disparos el auto, te das cuenta."

Finalmente, Merlo cerró con una reflexión sobre el trasfondo del conflicto: "Desconozco cómo fue la situación de ese disparo pero son cosas que lo veo y me doy cuenta enseguida. Son cosas que la gente no sabe pero está bueno exponerlo. Le regaló un problema, no un auto. Le dije a Tamara que se lo devuelva porque no lo puede usar así."