Revelaron que Natalie Pérez estaría iniciando una relación con Tomás Rottenberg

Sin embargo si se hizo oficial que, más allá del hermetismo que intentan mantener en su vínculo, la pareja si se sigue mutuamente en redes sociales. Según lo informado por Méndez, la exprotagonista de la obra teatral "Las cosas maravillosas" y el productor de la misma, "empezaron a frecuentarse más allá del vínculo laboral".

En tanto, agregó que la chispa habría surgido por los intereses en común que comparten y los cuales notaron cuando comenzaron a trabajar juntos. “Tienen mucha compatibilidad en gustos e intereses artísticos, y así se fueron enganchando”, aseguró Gustavo durante una publicación en su cuenta de Instagram, sugiriendo que la conexión entre ambos se fortaleció en el entorno laboral y creativo.

natalie perez

El malestar de Natalie Pérez con Mirtha Legrand

En las últimas semanas, Natalie Pérez y Adrián Suar protagonizaron un incómodo momento en la mesa de Mirtha Legrand. Es que los protagonistas de Mazel Tov, la película que también comparten con Fernán Mirás y Benjamín Rojas, tuvieron que salir a aclarar los rumores que circulaban y que aseguraban los actores estaban viviendo un romance.

Esa noche, en el comienzo del programa, La Chiqui decidió consultarles sobre estas versiones directamente a los involucrados: "¿Ustedes no salen?". Rápidamente, quien decidió responder fue el productor que se encontraba a su lado: "¿Natalie y yo? ¿Somos novios? ¿Vos sospechás que estoy saliendo con Natalie?". Luego de la negativa, Natalie se propuso hablar al respecto.

Ya con las aguas más tranquilas, Natalie Pérez pasó por el programa Agarrate Catalina (La Once Diez) con Catalina Dlugi, y allí explicó: "No me sentí cómoda porque fue una mesa en la que me retaban de todos lados. Pero no importa, yo lo tomo como una gracia".

"En el momento creo que actué más o menos bien. Me dio gracia, me dio ternura. Pensé: ‘Qué ocurrente’. Como no tengo que darle explicaciones a nadie porque no estoy en pareja, no me molesta”, continuó.

Además, supuso: “Yo no sé qué situación sentimental tiene actualmente Adrián. Para él también podría haber sido incómodo. Pero bueno, ya sabemos un poco cómo funciona la televisión, la mesa de Mirtha…”.