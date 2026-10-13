Ricardo Arjona sorprendió con un increíble auto al taxista que inspiró uno de sus mayores éxitos
El cantante regresó a México y protagonizó un emotivo encuentro con Pocho, un viejo amigo al que conoció hace décadas y que lo acompañó durante 12 giras.
Ricardo Arjona protagonizó un emotivo momento durante su regreso a México, donde decidió sorprender a Pocho, un antiguo taxista que inspiró uno de sus grandes éxitos musicales y que, con el paso de los años, se convirtió en uno de sus amigos más cercanos.
El cantante organizó un encuentro especial para agradecerle por tantos años de amistad y le entregó un regalo que lo dejó sin palabras.
Ricardo Arjona sorprendió con un increíble regalo al taxista que inspiró uno de sus mayores éxitos
La sorpresa tuvo lugar en la misma zona donde ambos se conocieron décadas atrás, cuando Pocho trabajaba como taxista. Desde entonces, su vínculo trascendió aquel primer encuentro y el hombre terminó acompañando al artista como escenógrafo durante numerosas giras.
Antes de revelar el motivo de la reunión, Arjona le dedicó unas sentidas palabras. “Para nosotros regresar a México es una celebración”, expresó el músico, y agregó: “Para nosotros vos sos una celebración”.
Luego, recordó cómo comenzó su historia juntos: “Yo te conocí en esta área hace, decimos los años, hace muchos años”. Entre risas, el cantante repasó la trayectoria de su amigo y quiso saber cuántas giras habían compartido. Aunque inicialmente calculó ocho, Pocho lo corrigió: “Doce giras”.
La conversación continuó con recuerdos de aquella época, incluso sobre el color del taxi que manejaba su amigo. Sin embargo, lo más emocionante todavía estaba por llegar.
“Decidimos hacerte un homenaje, y ese es para ti”, anunció Arjona mientras señalaba un automóvil que había preparado especialmente para él.
Sorprendido, Pocho apenas pudo reaccionar y preguntó: “¿De veras?”. El artista no tardó en confirmarle que se trataba de un obsequio: “Es un regalo”.
Todavía sin poder creer lo que estaba sucediendo, el hombre se acercó al vehículo y comenzó a descubrir sus detalles. “Está bonito”, comentó, mientras Arjona insistía en que no se trataba de una broma: “Te lo regalo, Pochín”.
Lejos de quedarse únicamente con la emoción de recibir un auto, Pocho aprovechó la oportunidad para agradecerle al cantante por todo lo que había hecho por él a lo largo de los años.
“Yo estoy muy agradecido de usted, señor. Por tanto tiempo que me ha dado de trabajo”, manifestó. Además, recordó otro gesto que Arjona había tenido con él: “Me acuerdo cuando me regaló la cenografía. Que no tiene idea usted cuánto le saqué a esa cenografía”.
La respuesta del músico dejó en evidencia que el agradecimiento era mutuo. “Porque yo también estoy muy agradecido con vos”, le aseguró.
Finalmente, Arjona lo alentó a disfrutar de su nuevo vehículo y le sugirió que llamara a su hijo para que lo ayudara a llevarlo. Fue entonces cuando Pocho tomó el teléfono y compartió la noticia con su familia.
“Ahorita te voy a dar la dirección para que te vengas, mi hijo. Porque me regaló un carro, Ricardo”, expresó, todavía emocionado.
Así, lo que comenzó como un encuentro entre dos viejos amigos terminó convirtiéndose en un homenaje cargado de recuerdos y gratitud, con el que Ricardo Arjona celebró una amistad que se mantiene intacta después de tantos años.
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