Ricardo Arjona lanzará "Amor factura" junto a Grupo Firme

Cómo nació "Amor factura", la esperada colaboración de Ricardo Arjona

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El artista guatemalteco confesó que, si bien tenía un disco con 30 canciones producidas y listas para salir a la luz, el contacto con el líder de la banda de regional mexicano cambió radicalmente sus planes de lanzamiento. "Aparecieron esta belleza de muchachos que me llenaron la vida de alegría", destacó el cantautor sobre los músicos oriundos de Tijuana, a quienes elogió por ser personas "claras, naturales y sin poses", una característica que escasea en la industria actual.