Ricardo Arjona lanzará "Amor factura" junto a Grupo Firme
El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona sorprendió a sus fanáticos al confirmar un dueto con la banda mexicana. Cuándo se estrena el tema.
Ricardo Arjona revolucionó la escena musical al confirmar una inesperada alianza con Grupo Firme. La canción, que fue escrita en Colombia, se estrenará oficialmente en todas las plataformas digitales el próximo 1 de octubre.
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Cómo nació "Amor factura", la esperada colaboración de Ricardo Arjona
El artista guatemalteco confesó que, si bien tenía un disco con 30 canciones producidas y listas para salir a la luz, el contacto con el líder de la banda de regional mexicano cambió radicalmente sus planes de lanzamiento. "Aparecieron esta belleza de muchachos que me llenaron la vida de alegría", destacó el cantautor sobre los músicos oriundos de Tijuana, a quienes elogió por ser personas "claras, naturales y sin poses", una característica que escasea en la industria actual.
La idea de este ambicioso cruce de géneros surgió luego de que el cantautor encontrara un video en el que Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, interpretaba a su manera el clásico tema "Hongos". Inspirado por ese homenaje, compuso los primeros versos y, mientras la cantaba, decidió invitarlo formalmente a grabar a dúo.
Por su parte, el líder de la agrupación mexicana había revelado meses atrás en un podcast su profundo fanatismo por el artista guatemalteco. En aquella entrevista, relató una emotiva anécdota en la que se acercó a pedirle una foto en un restaurante de Miami y confesó que grabar juntos era "un sueño", anhelo que finalmente se concretará en los próximos días con esta nueva producción.
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