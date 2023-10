Ricardo Darín fue tendencia por la broma de un joven y salió a desmentir: "Cruel mentira"

En las últimas horas, Ricardo Darín fue tendencia -bajo el nombre Richard- gracias a una especie de broma que un joven que vota en la misma escuela donde vota el actor hizo en la red social X (ex Twitter): "Bueno, lo crucé. Le extendí la mano y recibí tal cortito en el estómago que todavía estoy recuperando el aire. Me escoltó gendarmería y me volví caminando entre lágrimas. Una historia triste si no fuese porque encontré esto en el bolsillo al llegar a casa. De película", escribió Luca con un usuario @luucadb_.