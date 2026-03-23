La curiosa campaña sobre el nuevo nacimiento de Ricardo Darín que se volvió viral
En la Ciudad de Jaén, en España, impulsaron una campaña sobre una decisión que tomó el actor frente a un pedido del Gobierno y se hicieron virales.
La relación entre Ricardo Darín y España ha sumado un capítulo cargado de humor y originalidad que se ha vuelto viral en las últimas horas. La ciudad de Jaén, ubicada en la comunidad de Andalucía, ha decidido tomarse con mucha creatividad una vieja anécdota del actor argentino para rendirle un tributo único. El origen de este movimiento surge de la decisión de Darín de declarar a dicha localidad como su "lugar de nacimiento" al momento de tramitar su ciudadanía española, un detalle que el municipio no dejó pasar.
El disparador de esta historia ocurrió el año pasado durante una entrevista en el programa Otro día perdido (Eltrece). Ante la consulta de Mario Pergolini sobre su condición de ciudadano español, el protagonista de Nueve reinas explicó el curioso procedimiento administrativo: “Sí, sí. Yo nací en Jaén. Nací en Jaén. Cuando te otorgan la ciudadanía, te dan a elegir una ciudad y yo elegí Jaén”. Esta declaración, que en su momento fue una salida ocurrente, caló hondo en los jiennenses, quienes ahora reclaman al actor como un hijo pródigo de sus tierras.
A través de la cuenta @vivaandalucía, se difundió un clip donde la comunidad local, desde autoridades hasta comerciantes, se sumerge en una competencia jocosa por determinar el sitio exacto donde se colocará el reconocimiento. “Hace poco supimos que Ricardo Darín decidió nacer en Jaén. Y claro, hemos estado pensando en qué menos que ponerle una placa para que se sepa. Ahora, bueno, solo nos queda saber dónde ponerla, claro”, inicia el video que ya recorre las redes sociales.
La placa en cuestión ya fue fabricada y reza: “Aquí decidió nacer Ricardo Darín, célebre actor argentino”, acompañada por el escudo oficial de la ciudad. El video muestra testimonios de vecinos que, en tono de comedia, inventan vínculos históricos con el artista para quedarse con el homenaje en sus puertas. Jesús Espinosa, dueño de una casa de tejidos, bromeó: “La placa de Darín hay que ponerla aquí en la puerta de mi negocio, ¿no? Nosotros le hicimos el traje de conejito en su primera obra de teatro... nuestro mérito también es parte de su éxito”.
Por su parte, María Luisa, desde su floristería, defendió su postura con picardía andaluza: “Pues qué mejor sitio que aquí en la Floristería Aguilera. Si nació aquí en el portal de al lado. Tan bonico el muchacho. ¿Es que me han dicho que es argentino? Pero si tiene un acento de Jaen auténtico”. La disputa sumó incluso a Rosa María, dueña de un restaurante, quien aseguró que el actor era fanático de las milhojas locales: “La placa de Ricardo Darín tiene que ir aquí... El dulce de leche no le gustaba mucho. Yo le decía a Ricardín, de Ricardo y Darín: Ricardín’”.
La movida cultural y turística ha generado un gran movimiento bajo el hashtag #DarínDóndeVaLaPlaca, donde miles de usuarios proponen sitios emblemáticos de la capital mundial del aceite de oliva para instalar el cartel. El video concluye con un pedido directo hacia el artista: “Entonces, a ver, Ricardo querido, ¿dónde la colocamos? Dinos algo, anda, que todo esto ha sido cosa tuya”.
Aunque todavía se desconoce el motivo personal que llevó a Ricardo Darín a elegir específicamente Jaén entre todas las ciudades de España, lo cierto es que el vínculo ahora es inquebrantable. Mientras el actor atraviesa un gran momento personal ante la inminente llegada de su primer nieto, los vecinos de su "ciudad natal" esperan con ansias una respuesta que ponga fin a la divertida puja por su placa de nacimiento.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario