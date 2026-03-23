La curiosa campaña sobre el nuevo nacimiento de Ricardo Darín que se volvió viral

La movida cultural y turística ha generado un gran movimiento bajo el hashtag #DarínDóndeVaLaPlaca, donde miles de usuarios proponen sitios emblemáticos de la capital mundial del aceite de oliva para instalar el cartel. El video concluye con un pedido directo hacia el artista: “Entonces, a ver, Ricardo querido, ¿dónde la colocamos? Dinos algo, anda, que todo esto ha sido cosa tuya”.

darin jaen

Aunque todavía se desconoce el motivo personal que llevó a Ricardo Darín a elegir específicamente Jaén entre todas las ciudades de España, lo cierto es que el vínculo ahora es inquebrantable. Mientras el actor atraviesa un gran momento personal ante la inminente llegada de su primer nieto, los vecinos de su "ciudad natal" esperan con ansias una respuesta que ponga fin a la divertida puja por su placa de nacimiento.