Rodrigo Lussich habló de su encuentro con Ángel de Brito: qué se dijeron

Es por eso que, durante "Socios del Espectáculo" Mariana Brey le preguntó tanto a Rodrigo Lussich como a Adrián Pallares si no saludaron a Ángel de Brito después de cruzárselo. "No lo vimos", respondió Pallares sin ningún tapujo. En cuanto a Lussich él fue mucho más lejos: "No, yo a Ángel hace tres años que no lo saludo en los Personajes del Año, no es de ahora".