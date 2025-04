Juan Pablo atendió el teléfono rojo en Gran Hermano: qué beneficio obtuvo

Este martes, todos participaron de la prueba del líder y los ganadores fueron Luz y su novio Alberto. Ellos ya se aseguraron unos días más en la casa, mientras que el resto irán todos a placa y el público definirá qué familiar es el más querido.

Por otro lado, el teléfono rojo dentro de la casa de Gran Hermano volvió a sonar. En esta oportunidad, Juan Pablo le ganó al resto de sus compañeros y atendió.

Del otro lado, la voz del "Big" contestó y le comunicó que había ganado un beneficio. Minutos después, Santiago del Moro le contó de qué se trataba.

"Quien atienda deberá elegir dos integrantes de la casa para compartir una cena romántica con película, comida rica, noche privada, camita doble y toda la privacidad en la casa más famosa. Podés premiar o castigar", comentó el conductor del ciclo.

Ante esto, Devi respondió: "Sabes cómo juego yo, sabes mi criterio y no voy a cambiarlo nunca. Hace un año que no se ven Gabriela y el hermano y me gustaría que estén tranquilos. Yo juego así y no me importa si es de valores o no es de valores, quiero que compartan un lindo momento".

Una vez que recibieron la noticia, los hermanos brasileros se pusieron muy contentos y corrieron a abrazar a Juan Pablo y a agradecerle por el gesto que tuvo con ellos, teniendo en cuenta que hacía mucho tiempo no podían verse ni compartir un momento en familia.