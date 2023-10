Rodrigo Lussich le respondió y destrozó a Ángel de Brito

Luego, agregó: "Sos vos el que está caliente, el que está obsesionado con nosotros sos vos. Que no nos ve nadie, que no tenemos primicias, que somos bailarines, que lo único que hacemos es bailar, todos los días sistemáticamente nos tenes de hijos, todos los días. Nosotros a veces enganchamos, a veces no, a veces picamos, a veces no".

lussich de brito

Asimismo, Lussich apuntó contra de Brito luego de que este lo criticara como amigo. "Que seas vos el que se impacta, el que se asombra, el que de alguna manera, cínicamente se sorprende porque yo traiciono a una amiga después de lo que vos le hiciste a Andrea Taboada, De Brito", declaró enojado. Y continuó: "Te llama la atención que alguien traicione a una amiga después de lo que vos le hiciste a Andrea. ¡Vos no tenes cara, De Brito! ¡Sos un caradura!".

Aunque, por si esto fuera poco, Rodrigo Lussich cerró: "Soy mucho más completo que vos, pero dale. Entiendo que te jodió si la primicia o no, te va bárbaro. Tienen primicias todos los días, si no tienen primicias no tienen nada qué hacer porque están en la televisión, está bien porque están para eso. Sos un choriplanero del chimento".