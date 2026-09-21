Reversionan tema de Tini Stoessel con IA para relatar la polémica con sus padres: "Vivían de joda con la mía"
El video que no tardó en volverse viral en redes sociales tiene imágenes creadas con inteligencia artificial, donde aparece -incluso- Lionel Messi.
Definitivamente, el escándalo patrimonial entre Tini Stoessel y sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, se convirtió en uno de los conflictos más resonantes de la farándula en los últimos tiempos. Tras solicitar una auditoría privada, la artista habría descubierto un presunto mal manejo de su propio dinero.
Esta dolorosa revelación la llevó a distanciarse de sus progenitores, quienes -según contó Yanina Latorre en SQP (América)- la controlaban constantemente.
Ahora, de cara a la boda con Rodrigo de Paul, la cantante se concentra en su carrera -ya sin la sombra circundante de su padre productor- y en el futuro que le espera junto al mediocampista de la Selección Argentina y de Inter Miami.
No obstante, su bronca y dolor se ha trasladado a sus fanáticos, que siguen de cerca todo lo ocurrido. De hecho, un joven llamado Nahuel Andrés Lopard se encargó de tomar la canción "Pa" para reversionarla con inteligencia artificial y crear una nueva letra que relate el infierno económico que vive Tini con sus padres.
El video resultante de esta idea fue compartido en TikTok este domingo y ya acumula más de 300 reproducciones, casi 35.000 likes y numerosos comentarios que se solidarizan con la artista y se ríen de las imágenes incorporadas al clip donde, por ejemplo, Lionel Messi ingresa a la boda de la mano de Tini, rol que naturalmente tendría Alejandro Stoessel.
Reversionan tema de Tini con IA para relatar la polémica con sus padres: "Vivían de joda con la mía"
El video creado con inteligencia artificial está inspirado en "Pa" y tiene la siguiente letra:
"Hoy tengo un nuevo miedo que antes no tenía y es de que mi viejo se quede toda la viva.
Mi hermano compraba boliches y yo no lo sabía, así que vivían de joda con la mía.
Y todos especulando cuánto ganaba y en LAM diciendo cuánto gastaba.
Rodri me quiso advertir y yo no la vi venir, aunque para usar la mía te tenía que pedir.
Siempre fuiste tú, siempre fuiste así, yo haciendo el show, vos firmando por mí.
No podía creer enterarme así, por eso una auditoria pedí.
Devuélvemela, no me la saques así, si desde Violetta que viven de mí
Y si no me la das vas a escucharme a mí, porque esta es la nueva Martina
Y no me van a dormir así, no me podés dormir así..."
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