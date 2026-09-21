Reversionan tema de Tini Stoessel con IA para relatar la polémica con sus padres: "Vivían de joda con la mía"

Reversionan tema de Tini con IA para relatar la polémica con sus padres: "Vivían de joda con la mía"

El video creado con inteligencia artificial está inspirado en "Pa" y tiene la siguiente letra:

"Hoy tengo un nuevo miedo que antes no tenía y es de que mi viejo se quede toda la viva.

Mi hermano compraba boliches y yo no lo sabía, así que vivían de joda con la mía.

Y todos especulando cuánto ganaba y en LAM diciendo cuánto gastaba.

Rodri me quiso advertir y yo no la vi venir, aunque para usar la mía te tenía que pedir.

Siempre fuiste tú, siempre fuiste así, yo haciendo el show, vos firmando por mí.

No podía creer enterarme así, por eso una auditoria pedí.

Devuélvemela, no me la saques así, si desde Violetta que viven de mí

Y si no me la das vas a escucharme a mí, porque esta es la nueva Martina

Y no me van a dormir así, no me podés dormir así..."