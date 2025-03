Salió el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara en Italia: "Se acreditó el adulterio"

image.png

Lejos de terminar ahí, el periodista sumó: "Se acreditó el adulterio". Si esto es así, quedaría confirmado que hubo otras personas en la relación y todo indicaría que por parte de Wanda.

Por otro lado, Ángel de Brito lanzó un irónico comentario sobre esta situación: "Ya están autorizados a vivir separados", ya que se encuentran viviendo en casas distintas desde junio del 2024.

Filtraron el audio de la discusión entre Mauro Icardi y Wanda Nara antes del escándalo

El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue sumando capítulos. El episodio del viernes en el Chateau Libertador terminó con denuncias contra el futbolista y una medida judicial que le impide el contacto con sus hijas menores.

El escándalo se volvió tema de debate en redes y en los medios, con posturas divididas entre quienes defienden a la empresaria y quienes apoyan al jugador. Este lunes, el hashtag #JusticiaParaMauroIcardi se volvió tendencia en X, luego de que se viralizara un audio clave que registró los minutos previos al enfrentamiento.

En la grabación, se escucha cómo Icardi envía a sus hijas al departamento para dejar a los perros, pero se niega a subir con ellas, argumentando que tiene una denuncia en su contra y que tiene prohibido el ingreso.

La conversación comienza cuando él las llama para que bajen, pero es Wanda quien atiende y le exige que suba: "Entregale las nenas al encargado así no bajan solas por el ascensor. Le dije que no quería llamar a la policía, si por favor subía él y me dijo que él se encargaba".

Ella insiste en que una de las nenas no quiere bajar y le pide que suba, pero él se mantiene firme: "No puedo subir porque tengo una denuncia por violencia de género. Aunque vos me autorices, no puedo subir. Va el encargado".

Wanda le retruca que él mismo las llevó hasta allí y que no quieren bajar, a lo que Icardi responde con enojo: "Vos sos la mamá y le tenés que explicar que tienen que venir conmigo en vez de secuestrarlas ahí y armar tanto circo".

El audio, publicado por la periodista Pilar Smith, deja en claro que el jugador se resistía a ingresar al edificio y que era la conductora quien insistía en que lo hiciera. Para ella, quizás era más seguro que su papá acompañara a las nenas en lugar de dejarlas con un desconocido.

Sin embargo, considerando cómo terminó todo, la situación terminó escalando hasta convertirse en un escándalo con consecuencias legales.