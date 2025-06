Santiago del Azar confirmó la separación de Melody Luz: qué dijo de Alex Caniggia

Tras el episodio, Luz publicó varias historias en Instagram relatando el hecho. En una de ellas escribió: “Tengo que permitir que me espíen y me quieran tirar la puerta abajo...”, lo que generó especulaciones sobre una posible reacción agresiva por parte de su entonces pareja.

Desde el programa Mujeres Argentina por El Trece, el ex Hotel de los Famosos rompió el silencio. “Fue una cagada lo que pasó. No tengo nada malo para decir de Mel, es una mujer increíble. En su momento dije que tenía todas las cosas que me podían enamorar y fue así. Me enamoré de ella y de su hija. La sigo amando”, dijo, visiblemente afectado.

santiago del asar

Del Azar contó que la ruptura fue decisión de Luz. “Me dijo ‘No estoy para bancarme ni medio’. Y bueno, se terminó. Me duele, pero es lo que hay”, afirmó.

El conflicto escaló tras la publicación de una historia en Instagram de Caniggia, donde aparecía con su hija y su ex. Santiago dijo que no sabía que se iban a ver, pero que lo entendía: “Son familia. Jamás me opondría a eso. Me llevo bárbaro con mis ex, trabajé con una hasta hace poco. Soy re pro-vínculo sano entre padres separados. Mel es una gran persona y Vene es una nena hermosa”.

Ante las versiones de violencia, aclaró: “Me mandé una cagada, sí. Pero no soy violento, jamás la agredí”. Y relató cómo fue la secuencia que lo dejó expuesto: “Volvía de llevar a mi hija al baile, salí a pasear al perro, la llamé y no me respondió. Me agarró ese miedo de perderla. Pasé por su casa, vi algo que no me gustó, toqué timbre. Ahí estuvo mal, tendría que haber esperado. Pero no golpeé la puerta ni grité. Me fui”.

Aunque evitó precisar qué fue lo que vio, dio a entender que fue una escena que lo descolocó. Según él, Melody le explicó que solo estaban tomando unos mates con Alex. Sin embargo, Santiago admitió que no pudo manejar la situación con frialdad. “No hice escándalo. Solo le toqué timbre, me cerró la puerta y me fui. Los de seguridad del edificio vieron todo. No insulté, no fui agresivo. Me comporté mal por amor, pero sin violencia”, concluyó.