"Senna", la nueva serie de Netflix, es una maravilla visual que reivindica a un ídolo

Pero, lo cierto es que la intención que tiene "Senna", lo nuevo de Netflix, es poder ir mucho más allá sobre la vida de este icónico piloto de Fórmula 1. A pesar de enfocarse, por supuesto, en sus tres campeonatos mundiales y sus 41 victorias en Grandes Premios, también hace un recorrido sobre su vida fuera del automovilismo. Es que, fura de las pistas, Ayrton Senna era una persona carismática y un filántropo comprometido con Brasil, su país natal.

Además, protagonizada de manera brillante y emocionante por Gabriel Leone en la piel de Ayrton Senna, en los seis episodios también se centran en las relaciones personales del piloto, tanto con su familia como con figuras clave en su vida. Entre ellas, su hermana Viviane y su novia de aquel entonces que fue, ni más ni menos, que Xuxa. Por lo que, en sí, esta miniserie está marcada por los obstáculos, altibajos, alegrías y penas que superó Senna, su carácter y sus relaciones personales.

Y, sin dudas, Netflix ha superado las expectativas con este mega estrena. "Senna" es una superproducción que desafía la excelencia. Más allá de la historia que cuenta, hacía mucho que no me sucumbía en un drama como este ni tampoco me interesaba por una historia real, en especial de uno de los deportes que más desconozco. El hecho de que se hayan recreado los circuitos exactos, como el de Japón, o mismo hayan conseguido réplicas de los autos de Fórmula 1 o también la reconstrucción de los circuitos ingleses, fue una manera de adentrarme a una producción que no le tenía fe, pero que me terminó por encantar.

Es que, es la primera vez, que se habla en profundidad del impacto que tuvo el legado de Senna, una figura que trascendió el mundo del automovilismo y se convirtió en un ícono mundial. Con la emoción más inesperada que me generó, debo decir que sin dudas es una serie que conmueve e invita a reflexionar sobre la importancia de estar centrado en una pasión, sin perder de vista lo más importante: el amor y la compañía. "Senna" es un homenaje a la altura de un campeón brasilero como se lo merece: una gran apuesta de Netflix que, definitivamente, puede ser de lo mejor del año.