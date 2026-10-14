Shakira publicó una foto con Antonio de la Rúa y crecieron los rumores de reconciliación

“Gracias a los que vinieron de España, de Europa, de Latinoamérica y de todo el mundo a vivir conmigo esta experiencia. Me han dado la fuerza para salir cada noche al escenario con una alegría total y el corazón lleno”, expresó.

Antes de finalizar, dedicó unas palabras especiales a la ciudad que la recibió durante esta etapa de su gira: “Madrid, gracias por abrirme los brazos y el corazón. ¡No hay nada como cuando una lobita se encuentra con su manada!”.

Shakira sorprendió al dedicarle unas palabras a Antonio de la Rúa durante su concierto

Más allá de la fotografía que compartió en sus redes, hubo otro momento que llamó especialmente la atención de sus seguidores. Durante la última presentación en Macondo Park, Shakira se tomó unos minutos para agradecer públicamente a Antonio de la Rúa, quien estuvo involucrado en distintos aspectos de la organización de su residencia.

Frente a miles de espectadores, la cantante destacó el trabajo que realizó su expareja y el acompañamiento que recibió de su parte a lo largo del recorrido internacional.

“Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park”, manifestó desde el escenario.

Sin embargo, lo que más repercusión generó fue la manera en la que describió la relación que mantienen actualmente, dejando en evidencia que, pese a su separación, continúan unidos por un vínculo de afecto y amistad.

“Porque en la vida todo se transforma. Quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias”, expresó ante el público.

Sus declaraciones, sumadas a la imagen que publicó posteriormente, reavivaron las versiones sobre un posible acercamiento amoroso, aunque ninguno de los dos confirmó una reconciliación.

La historia de amor de Shakira y Antonio de la Rúa y los rumores de reconciliación

El vínculo entre Shakira y Antonio de la Rúa comenzó en el año 2000, cuando se conocieron en Buenos Aires. Durante más de una década, el empresario, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, acompañó a la artista tanto en su vida personal como en el desarrollo de su carrera internacional.

De hecho, tuvo un papel importante en la gestión de distintos proyectos musicales, entre ellos Laundry Service, uno de los discos que impulsó la proyección mundial de la cantante.

Después de varios años juntos, ambos anunciaron su separación en enero de 2011. Aunque decidieron continuar por caminos diferentes, durante un tiempo mantuvieron una relación profesional y, con el paso de los años, conservaron el afecto mutuo.

Las especulaciones sobre un posible acercamiento comenzaron a cobrar fuerza nuevamente en agosto, cuando trascendió una fotografía en la que aparecían compartiendo una comida en un restaurante de Miches, República Dominicana. En aquella oportunidad también estuvieron presentes Tonino Mebarak, hermano de Shakira, y el empresario George Nader.

Ahora, la reciente aparición pública de ambos y las palabras que la artista le dedicó durante su espectáculo volvieron a despertar la curiosidad de sus seguidores.

Por el momento, Shakira dejó en claro que considera a Antonio de la Rúa un amigo muy importante en su vida, mientras que las versiones sobre una segunda oportunidad en el amor continúan siendo especulaciones.