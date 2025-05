Sol Pérez regresa a Gran Hermano tras su licencia por embarazo: cuándo se reincorpora

sol pérez guido mazzoni marco.jpg Primera foto de Marco, el bebé de Sol Pérez y Guido Mazzoni.

Durante su tiempo fuera del programa y a pesar de estar dedicada a su hijo, Sol Pérez continuó con su rutina de entrenamiento. Ahora, después de un mes, se reincorporará al panel. Según reveló Laura Ubfal en su sitio web, su regreso está previsto para el lunes 5 de mayo, en una gala especial marcada por una nueva eliminación, que se realizará en dos etapas.

Ese mismo lunes, a su vez, se llevará a cabo una participación especial dentro de la casa, en la que los jugadores realizarán una representación como homenaje al éxito de la serie "Casados con Hijos", en beneficio de la Cooperadora del Hospital Fernández.

Esta acción solidaria busca replicar lo que se hizo anteriormente con "Esperando la Carroza", cuya recaudación fue destinada a la Casa del Teatro.

Por otro lado, cabe destacar que Sol Pérez le creó una cuenta de Instagram a su hijo Marco, con el apellido de su esposo Guido Mazzoni. La cuenta que solo tiene publicaciones compartidas ya suma casi 93.000 seguidores.

image.png

Cómo nació el amor entre Sol Pérez y Guido Mazzoni

El flechazo surgió en 2018, cuando el joven se acercó a la influencer a través del humor, con chistes del siguiente estilo: "Dejo el nesquik por vos", haciendo alusión a la vida saludable que lleva Sol. Ese mismo día, volvió a escribirle para hacer una insólita promesa: "Por una salida con vos me tatúo la frese 'hoy salí con Sol y la amo' en una nalga".

Por supuesto, no obtuvo la inmediata respuesta de la modelo, pero siguió insistiendo hasta que consiguió la primera reacción de Sol como producto del siguiente comentario: "Tenés los mejores dientes que vi en mi vida. Dejaría que me muerdas con toda tu fuerza el brazo, lo llevaría a mi dentista para que me haga un molde y los colgaría en el respaldo de mi cama"

sol perez y guido.jpg

La risa de Sol fue la puerta abierta para Guido, quien no dudó en pedirle que tuvieran una cita: "Una salida y nos enamoramos mal, Sol. Teneme fe".

Tras un tiempo de convivencia, la pareja contrajo matrimonio en 2023, con un fiestón para 350 invitados: "Nos apoyamos sin invadirnos, no nos hacemos escenas de celos, no tenemos conflictos. Por ahora no discutimos. Solo alguna mala contestación que se arregla en el momento, no más", contó la abogada sobre su vínculo con quien ahora es el padre de su hijo.

Sol Pérez Guido Mazzoni