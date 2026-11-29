En los espacios interiores se impone una decoración sobria, con predominio del blanco, el gris, la madera y los revestimientos en tonos claros. Los techos abovedados y las claraboyas aportan mayor luminosidad y generan una sensación de amplitud en los distintos ambientes.

La cocina, en cambio, presenta una propuesta diferente al resto de la casa. Allí se combinan mármol negro, madera oscura y detalles de grifería en negro mate. El ambiente también cuenta con una isla central de grandes dimensiones que funciona como uno de los elementos principales del espacio.

La habitación principal tiene ventanales con vistas directas al parque. En el baño se incorporaron detalles que remiten a un espacio de relajación: una ducha doble y una bañera independiente ubicada frente a una abertura que permite contemplar el exterior.

El diseño también se extiende hacia el patio trasero. La estructura de la vivienda rodea parcialmente ese sector y genera una continuidad entre las áreas cubiertas y el jardín. Allí se encuentra una piscina rectangular climatizada, integrada al conjunto arquitectónico.

La vegetación cumple un papel central en la distribución del terreno. Los árboles y arbustos forman una especie de cerco natural que resguarda la intimidad de la propiedad y aporta privacidad a los espacios recreativos.

En cuanto a las dimensiones, el terreno supera los 1.400 metros cuadrados, mientras que la superficie cubierta alcanza los 327 metros cuadrados. Esta diferencia permite contar con un amplio sector verde y una zona exterior que adquiere tanto protagonismo como los ambientes interiores.

La casa de Miami refleja así una elección estética basada en el minimalismo, la luminosidad y las formas orgánicas. Se trata de un concepto distinto al de la propiedad que Tini y De Paul tienen en construcción en San Isidro, un proyecto de aproximadamente 800 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, que incluirá piscina, spa y otros espacios de lujo.