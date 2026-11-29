Cómo es la casa de Tini y Rodrigo De Paul: ambientes modernos y una estética minimalista
Tini y Rodrigo De Paul eligieron una casa minimalista en Miami, con ambientes luminosos y un amplio jardín, mientras preparan un festejo para diciembre.
La propiedad que comparten Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en Miami se destaca por su diseño moderno, sus formas curvas y una distribución que prioriza la conexión entre los espacios interiores y el exterior. El futbolista adquirió la vivienda en 2023 por un valor cercano a los US$3,7 millones. La residencia tiene alrededor de 327 metros cuadrados cubiertos y fue construida originalmente en 1951, aunque posteriormente atravesó una remodelación que le dio su actual impronta contemporánea.
Uno de los sectores que más se destacan es el jardín, donde la vegetación, las palmeras y la piscina forman parte de un entorno pensado para disfrutar al aire libre. La amplitud de los espacios exteriores y la disposición de la construcción permiten que el parque funcione como una prolongación de la vivienda, una característica habitual en las residencias de Miami Shores.
Por otro lado, la pareja también tiene la mirada puesta en otro acontecimiento importante de su vida personal: su casamiento, que está previsto para el 19 de diciembre de 2026. Según trascendió en distintos medios, la celebración se realizará en Dok Haras, un exclusivo establecimiento de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires.
El evento contaría con aproximadamente 300 invitados, entre familiares, amigos y personalidades del espectáculo y el deporte. Además, trascendió que la propia cantante participa del diseño de la puesta en escena, que estaría inspirada en películas vinculadas con diferentes etapas de la historia de amor de ambos.
Los detalles de la propiedad de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
La residencia tiene una impronta arquitectónica particular, con paredes curvas, ventanales de grandes dimensiones y ambientes integrados. A diferencia de las construcciones tradicionales, la vivienda se desarrolla en una sola planta y aprovecha las aberturas para incorporar luz natural y mantener el contacto visual con el jardín.
En los espacios interiores se impone una decoración sobria, con predominio del blanco, el gris, la madera y los revestimientos en tonos claros. Los techos abovedados y las claraboyas aportan mayor luminosidad y generan una sensación de amplitud en los distintos ambientes.
La cocina, en cambio, presenta una propuesta diferente al resto de la casa. Allí se combinan mármol negro, madera oscura y detalles de grifería en negro mate. El ambiente también cuenta con una isla central de grandes dimensiones que funciona como uno de los elementos principales del espacio.
La habitación principal tiene ventanales con vistas directas al parque. En el baño se incorporaron detalles que remiten a un espacio de relajación: una ducha doble y una bañera independiente ubicada frente a una abertura que permite contemplar el exterior.
El diseño también se extiende hacia el patio trasero. La estructura de la vivienda rodea parcialmente ese sector y genera una continuidad entre las áreas cubiertas y el jardín. Allí se encuentra una piscina rectangular climatizada, integrada al conjunto arquitectónico.
La vegetación cumple un papel central en la distribución del terreno. Los árboles y arbustos forman una especie de cerco natural que resguarda la intimidad de la propiedad y aporta privacidad a los espacios recreativos.
En cuanto a las dimensiones, el terreno supera los 1.400 metros cuadrados, mientras que la superficie cubierta alcanza los 327 metros cuadrados. Esta diferencia permite contar con un amplio sector verde y una zona exterior que adquiere tanto protagonismo como los ambientes interiores.
La casa de Miami refleja así una elección estética basada en el minimalismo, la luminosidad y las formas orgánicas. Se trata de un concepto distinto al de la propiedad que Tini y De Paul tienen en construcción en San Isidro, un proyecto de aproximadamente 800 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, que incluirá piscina, spa y otros espacios de lujo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario