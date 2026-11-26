Tini Stoessel habló de sus ganas de ser mamá

Además de repasar su historia sentimental, la artista se animó a compartir una de las aspiraciones que tiene para su futuro, más allá de los compromisos profesionales y el éxito que cosecha con su música.

“Yo sueño mucho con ser madre. No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida”, aseguró, dejando en claro que la maternidad es uno de sus grandes deseos.

Tiempo atrás, Tini también había contado públicamente cómo atravesó distintos problemas vinculados a su salud mental y la importancia de apoyarse en las personas que estuvieron cerca de ella.

“Tuve un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales”, había relatado en diálogo con el diario El País.

En aquella etapa, la terapia, sus amistades y el apoyo de Rodrigo De Paul fueron fundamentales para transitar ese momento y avanzar en su recuperación.

Con el casamiento cada vez más cerca, ambos se preparan para dar un nuevo paso en su relación, mientras construyen proyectos en común y mantienen viva la ilusión de agrandar la familia en el futuro.