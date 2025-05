Sydney Sweeney lanza un jabón hecho con agua usada de su baño

La protagonista de Euphoria y Anyone But You se alió con la marca Dr. Squatch para dar forma a un producto que, apenas anunciado, hizo estallar las redes sociales. El jabón, bautizado como “Sydney’s Bathwater Bliss”, promete lo que su nombre sugiere: está infusionado, según la empresa, con agua real de una de las duchas de la actriz. El anuncio fue directo, descontracturado y claramente pensado para viralizar: “Les presentamos Sydney’s Bathwater Bliss. En colaboración con Sydney Sweeney, creamos un jabón de edición limitada con su agua de baño REAL. ¿El motivo? No dejaban de pedirlo. Y ella respondió: ‘Hagámoslo’. Una genia”, publicó Dr. Squatch en su cuenta de Instagram, junto a un video promocional que recorrió miles de perfiles en cuestión de horas.