Sydney Sweeney deslumbró con lencería al borde de la censura
Sydney Sweeney, actriz de Euphoria, incendió las redes sociales con una serie de fotografías que desafiaron las normas de Instagram.
Sydney Sweeney, la reconocida estrella de la serie Euphoria, volvió a paralizar el mundo digital con su última publicación. En apenas unas horas, la actriz compartió un carrusel de imágenes en su cuenta oficial de Instagram donde se la ve posando con una lencería negra extremadamente audaz.
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La publicación de Sydney Sweeney en lencería que se volvió viral
El posteo consiste en un total de siete fotografías con una estética muy cuidada, jugando con luces, sombras y poses sugerentes. Sydney acompañó las imágenes con la frase "a lil bit more of our seductress @syrn is available now " (un poquito más de nuestra seductora @syrn está disponible ahora).
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