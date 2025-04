Tensión en Gran Hermano: Luz llamó a su novio por el nombre de otro participante

“Dale, Santi”, dijo por error, confundiendo el nombre de su pareja con el de Santiago “Tato” Algorta, el participante con el que mantiene una complicidad evidente desde hace varias semanas.

Apenas se dio cuenta del error, Luz se agarró la cabeza, visiblemente avergonzada. Pestañas, sorprendido y entre risas incómodas, también reaccionó llevándose las manos a la cara. “Ay, perdón. Dale, amor, vení. Ay, Dios mío”, intentó arreglar ella, aunque el daño ya estaba hecho.

La escena fue emitida en uno de los resúmenes del reality y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los seguidores del programa debatieron si el acto fallido fue solo un error del subconsciente o una señal de que los sentimientos de Luz están divididos.

Catalina Gorostidi y La Tora, ex participantes del programa que reaccionaron en vivo al ver la escena, no se guardaron nada. Catalina comentó con sorpresa: “¡No! No, no, no. Pobre. Es un montón”, mientras que La Tora, más irónica, disparó: “Bueno, que se cague. Qué se hace desear”.

El vínculo entre Luz y Tato ha generado especulaciones desde hace tiempo, y este nuevo episodio podría marcar un antes y un después en su relación con Pestañas. Dentro de la casa, el clima quedó enrarecido y se espera ver cómo se desarrollan las próximas interacciones entre los involucrados.