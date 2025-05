Tenso momento en "Los Profesionales de Siempre" con Marina Calabró: qué pasó

Ale Castelo, exmovilero de LAM y actual panelista del ciclo, reaccionó con ironía: “Pero la gente me ve, salgo en cámara, estoy siempre al lado tuyo”. Berardi insistió con su postura: “A Evelyn, que acaba de sumarse, la puso; pero a Ale ni lo mencionó”. Castelo, con tono entre resignado y sarcástico, se dirigió a la periodista: “Ya sé que vengo de la calle, Mari... Voy de a poco, pero estoy”.

La controversia surgió en medio de la confirmación oficial de la salida de Enzo Aguilar del programa. El panelista anunció en vivo, el jueves 22 de mayo, que su participación en el ciclo llegaba a su fin, aunque la noticia ya había circulado en otros medios. “Esto lo hablé con la producción y con Florencia hace dos semanas. Me quedo hasta fin de mes, pero voy a encarar un proyecto propio”, contó Aguilar, quien también integra el staff de Bendita por El Nueve.

Según explicó, el nuevo rumbo laboral tiene que ver con una propuesta que recibió desde El Trece. “Me ofrecieron la conducción de un programa en una plataforma de streaming. Es un desafío que me entusiasma mucho”, adelantó. Más tarde, en su cuenta de Instagram, ratificó la información: “Mi etapa en Los Profesionales de Siempre termina en mayo. Me duele porque recién arrancaba y me llevaba bárbaro con el equipo. Pero apareció otra oportunidad, y ya les contaré más”.

El trasfondo de la despedida quedó teñido por el cruce con Calabró, que sumó una nota de tensión inesperada para un equipo que, hasta ahora, se mostraba unido frente a cámaras.