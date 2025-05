The Weeknd estrena "Hurry up Tomorrow", la prueba de que es mejor que se dedique a cantar

Si bien a lo largo de la historia, varios artistas musicales ampliaron su recorrido artístico pasando del escenario a la actuación, muchas veces esto termina siendo un riesgo y The Weeknd es la prueba más clara. Lo cierto es que el cantante, en su tercer intento por acercarse al cine, vuelve a fallar con "Hurry up Tomorrow: más allá de los reflectores". Pero no por la historia, sino por lo inverosímil que termina siendo su actuación y su forma de encarar un personaje que no tiene sentido ni realidad y choca con el pudor ajeno.