Tini Stoessel lanzó una nueva canción que explicaría su ruptura con Rodrigo De Paul

Los fanáticos han analizado cada palabra y creen que Tini estaría compartiendo sus sentimientos y su proceso de superación a través de esta composición, dado que en una parte indica: "Lo que pasó entre tú y yo, yo... Fue lindo mientras duró, -ró". Con ese "Ro", los fans creen que hay un mensaje implícito para el mediocampista.

El videoclip de “El Cielo” también aporta un toque especial a la canción. Dirigido por Malu Boruchowicz, muestra a Tini bailando sola en un misterioso bosque, acompañada por un grupo de bailarines que complementan la atmósfera nostálgica y emotiva de la canción. La producción visual refleja la sensación de melancolía y libertad que Tini transmite en la letra, mientras recorre sus propios recuerdos y emociones.

Qué dice la letra de la canción que Tini habría dedicado a De Paul?

Los fanáticos aseguran que las letras de "El Cielo" revelan detalles de la relación que Tini vivió con Rodrigo De Paul, con una mezcla de amor y desilusión. Tini canta:

Ojalá siguiera enamorá' de vos

Ojalá te viera como me ves vos

Mi corazón no te siente, aunque te ve

Ojalá no fuese tuya esta canción

Si te mentí, baby, te pido perdón (uh)

Si yo intenté quedarme y no me salió

Te juro al cien que a mí también me dolió, oh-oh

Lo que pasó entre tú y yo, yo

Fue lindo mientras duró, -ró

Y no me arrepiento, aunque ya no quede nada

Y no me arrepiento, aunque nunca funcionó

Lo que pasó entre tú y yo, yo

Fue querer tocar el cielo y el cielo se cayó

Justo en el momento en el que yo te abrazaba

Y no fuiste tú, pero tampoco fui yo

Lo que pasó entre tú y—

Cuando dices que no soy la misma de antes

Cuando dices que nunca te vi suficiente

Perdona, vos también decidiste quedarte

Pero, al menos, hoy, yo te lo digo de frente

¿Qué nos pasó que no duró?

Nuestra canción se acabó de la nada

Si nos queríamos tanto, y ahora no

Si nos queríamos tanto, y no hay nada

Si el amor se acabó de la nada

Si el amor se me fue de la nada

En realidad, no fue de la nada, eh-eh

Lo que pasó entre tú y yo, yo

Fue lindo mientras duró, -ró

Y no me arrepiento, aunque ya no quede nada

Y no me arrepiento, aunque nunca funcionó

Lo que pasó entre tú y yo, yo

