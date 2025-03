El desesperado pedido de Joel Ojeda tras el ingreso de Catalina a la casa de Gran Hermano

Ojeda, quien la conoce en profundidad y está al tanto de su trastorno de conducta alimentaria, manifestó su preocupación por su participación en el reality.Si bien evitó referirse directamente al tema, en diálogo con Gossip (Net TV), dejó en claro la importancia de la salud de Catalina cuando Pilar Smith le preguntó cómo la vio en su vuelta a la competencia.

"¿Te digo la verdad? No sabía que iba a entrar ella. Yo tenía una cena. En un momento agarré el teléfono y vi que entraba", expresó sobre su reacción inicial. Acto seguido, lanzó un firme pedido a la producción de Telefe.

"Lo único que espero es que se cuide, porque es su vida, su cuerpo. Que se cuide. Y que la producción y Gran Hermano tomen los recaudos necesarios para que esté bien", afirmó con seriedad.

El comentario de Sandra en Gran Hermano que desató polémica

El regreso de Catalina Gorostidi al reality no solo generó reacciones fuera de la casa, sino también dentro del juego, donde algunos comentarios fueron duramente criticados en redes sociales.

Apenas ingresó, Sandra Priore se mostró sorprendida por su cambio físico y le hizo una observación que desató polémica.

"Estás más flaca, Cata, ¿pasó algo? ¿No es tratamiento? Estás hermosa", le dijo, generando incomodidad. Ante esto, Catalina respondió con naturalidad: "Igual estoy un poco flaca, debería engordar unos kilos, se me fue el culo, chicos".

Sin embargo, el comentario de Sandra no pasó desapercibido en redes, donde muchos usuarios expresaron su indignación: "Sandra re desubicada, pero es obvio que Cata no está bien"; "Vieja mala leche"; "No se puede hablar de cuerpos, no entiende nada Sandra"; "Demasiado fuerte esa pregunta"; "Le encanta hacer sentir mal a todos"; fueron algunas de las reacciones a través de las redes sociales.

Sandra re desubicada, pero es obvio que catalina no está bien ni psiquicamente ni físicamente. Pero a la producción le importa 3 huevos https://t.co/FBpVkbvtEW — Jime (@Jimeconjdjirafa) March 28, 2025