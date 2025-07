Tras separarse de Gianinna Maradona, Daniel Osvaldo presentó a su nueva novia

"Mua”, escribió Malena sobre las imágenes y le agregó tres corazoncitos. La mujer es conocida como “La Rasta”, es argentina, nacida bajo el signo de Leo, amante de la playa y de la música techno.

Daniel Osvaldo

La reacción de Daniel Osvaldo tras el nacimiento del segundo hijo de Jimena Barón

Jimena Barón se convirtió nuevamente en madre con la llegada de Arturo, su primer hijo junto a Matías Palleiro. La cantante y actriz compartió discretamente la noticia en sus redes sociales, donde dejó entrever la felicidad que atraviesa esta nueva etapa familiar. Aunque eligió no dar demasiados detalles, el clima de alegría se hizo sentir entre sus seguidores.

En paralelo, la atención se desvió hacia Daniel Osvaldo, expareja de Barón y padre de Morrison, conocido como “Momo”, el primer hijo de la artista. Mientras la actriz celebraba la llegada del nuevo integrante de la familia, el exfutbolista se mostró activo en su cuenta de Instagram, pero con un contenido muy alejado del acontecimiento.

Osvaldo eligió compartir un saludo de cumpleaños para su madre con una foto familiar: “Feliz cumpleaños, mamma. Te amo”, escribió junto a una imagen donde aparece con ella y su hermano. A esto le sumó una postal afectuosa de ambos abrazados y una fotografía de un cuadro que conserva con aprecio, en el que se retrata un momento significativo: su encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano.

Más allá de la ausencia de cualquier referencia al nacimiento de Arturo, lo que más llamó la atención fue la elección musical que acompañó uno de sus posteos. El exdelantero optó por el tema “Sympathy For The Devil”, de The Rolling Stones, una canción que relata, desde una perspectiva provocadora, algunos de los hechos más oscuros de la historia. La frase que eligió para ilustrar la imagen fue: “Encantado de conocerte, espero que adivines mi nombre, pero lo que te desconcierta es la naturaleza de mi juego”.