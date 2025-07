Yanina Latorre se bajó de la conducción de los Martín Fierro de los Portales Web: "Lo iba a padecer"

yanina latorre

Por qué Yanina Latorre se bajó de los Martín Fierro de los Portales Web

La propia conductora confirmó la noticia en su programa radial Yanina 107.9 (El Observador), donde amplió los motivos de su decisión:“No había avanzado nada... Yo soy súper profesional para laburar, y no me gusta ir al toro. Nunca hice un Martín Fierro. Era una conducción coral con Lapegüe y no hubo ensayo”.

Asimismo, expresó que algo no le cerró desde lo organizativo: “Y algo me sonó raro, recibí un mensaje que no me gustó”, manifestó Latorre, y añadió: “El viernes termino SQP a las 20 hs, no hay posibilidad de que no vaya a mi programa, y la transmisión empieza a las 21 hs. Me dijeron 'bueno, salís de tu programa, te venís, te muestro el escenario, el tiro de cámara y los tapes'. ¿Y en qué momento me cambio y me maquillo?”.

yanina latorre sobre mf portales.mp4

Por otro lado, cuestionó la improvisación con la que se estaba organizando el evento: “Y para los Martín Fierro siempre hay un guion y recién va a estar mañana o pasado... Todo muy tirado de los pelos. Para hacer algo, lo hago bien. Y esto no es algo que me va a cambiar la carrera o que estoy perdiendo una oportunidad. Lo iba a padecer”.

También dejó en claro que no iba a exponerse sin preparación previa: “Para hacer papelones o estar incómoda... Primero me tenés que mostrar todas las ternas, tengo que saber quiénes van a ir, y saber el nombre y apellido de cada uno, a qué se dedican y qué hacen”.

En paralelo, Pía Shaw reveló que la producción contactó a Viviana Canosa para reemplazar a Yanina, pero ella también rechazó la propuesta. Finalmente, Latorre cerró el tema con una frase contundente: “Para mí tiene que ir alguien que ya lo haya hecho y tenga muchas ganas de inmolarse, que no es mi caso”.