Una psicóloga canina habló del conflicto que tuvo la China Suárez con su perro Sakura: qué dijo

“Yo no sé cómo terminó en el agua ese perro, no sé si se tomaron los recaudos para que no se escape. Puede haber ocurrido que la dueña no estaba en la casa, lo que sí es responsabilidad de cada dueño lo que ocurra con su animal”, comenzó explicando la doctora.

Luego agregó: “Me llamaría la atención que lo haya descuidado adrede. Es responsabilidad de los tutores para que no vuelva a pasar”, remarcando la importancia del cuidado responsable de las mascotas.

Al observar la fotografía del animal difundida en redes, fue tajante: “En la foto que me pasaste veo una facia de miedo del animal”, expresó.

Y continuó: “Quizás fue que no conocía a las personas que lo agarraron o quizás tenía miedo de estar en un bote”, opinó sobre el posible estado emocional de Sakura.

Finalmente, concluyó: “No sé si el perro estaba en riesgo de vida o por ahí podía nadar en el agua, pero desde el punto de vista legal es responsabilidad de su tutor”.

china suarez perro