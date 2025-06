Una seguidora repudió a Ángel de Brito tras el fallo contra Cristina Kirchner: "Gracias a ella..."

La alegría del periodista y conductor se pudo ver expresada en un tuit que no sólo escribió, sino que luego reposteó y lo fijó en su perfil de X, como para que no queden dudas de la satisfacción que le produce esta novedad política y judicial: "Cristina Fernández de Kichner #Condenada la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena de Vialidad y la ex Presidenta irá presa por corrupción", rezaba el mensaje.