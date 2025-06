Tensión en Ezeiza: el picante cruce entre Yuyito González y Fátima Florez

Minutos después, el conductor de América puso fin al misterio y confirmó que las protagonistas del incómodo episodio eran nada menos que Fátima Florez y Yuyito González. Según contaron desde el programa, el fugaz cara a cara tuvo lugar en una cadena de comidas rápidas del aeropuerto.

yuyito fatima

Allí, frente a la mirada curiosa de algunos pasajeros, ambas compartieron un saludo que, aunque formal, estuvo marcado por una frialdad evidente. Las imágenes del encuentro acompañaron el relato: Yuyito, vestida íntegramente de jean, y Fátima, en riguroso negro, intercambiaron unas pocas palabras sin mayor entusiasmo.

“Fue un gesto educado, pero está claro que no se bancan”, aseguró De Brito. Si bien no hubo gritos ni desplantes, el silencio posterior y la falta de conexión entre ambas lo dijeron todo. El trasfondo de esta tensión no es ningún secreto.

Ambas estuvieron vinculadas sentimentalmente con el mismo hombre en diferentes épocas, y aunque jamás lo blanquearon públicamente, el runrún nunca cesó. Con destinos distintos en Miami -una para asistir a una gala, la otra para recibir una distinción-, lo cierto es que ninguna esperaba encontrarse con la otra en esa escala previa al despegue. Pero ocurrió.