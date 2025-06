Juana Repetto reveló la importante suma que invierte en terapia

Durante la charla, Juana reconoció que suele tener “pensamientos anticipatorios... y generalmente son catastróficos”, lo que motivó la intervención de su compañera, quien le sugirió comenzar terapia. Sin embargo, la hija de Reina Reech dejó en claro que ese camino ya lo viene transitando, aunque no sin esfuerzo económico: “Hago… hago. No me da el presupuesto. Me estoy gastando un sueldazo en terapia entre la de Toro, la mía alternativa, la mía normal. Me estoy fundiendo con la terapia”, confesó.