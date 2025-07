Video: la humorista que se cayó al buscar su premio en los Martín Fierro de Radio

Superando el percance con humor y aplomo, la guionista y humorista arrancó su intervención de forma memorable: "Ven por qué no hay que beber, siempre quise decir gracias Aptra. Que haya cada vez más mujeres humoristas en la radio, nos cuesta mucho llegar y también nos cuesta estar, es difícil ser mujer en los medios". Su declaración inicial combinó una autoreferencia cómica con una poderosa reflexión sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en el ámbito radial.

Un discurso con crítica: el mensaje de Flor Alkorta

Continuando con un tono audaz, Alkorta no dudó en lanzar comentarios que generaron gran repercusión. "Le quiero agradecer a Aptra por no haber invitado a Ari Paluch así volvemos todas sanas y salvas a casa y también quiero agradecer que no invitaron a Pedro Brieger así ninguna chica termina con el vestido salpicado", expresó, haciendo una fuerte referencia a los casos de los periodistas mencionados, vinculados a situaciones polémicas con mujeres en el ámbito laboral. Este fue uno de los momentos más comentados de la noche, donde el humor se fusionó con una clara postura crítica.

Para finalizar, resumió su trayectoria y el impacto del momento: "Llevo 28 años en los medios y estoy muy contenta. Mañana no voy, estoy muy volcada, aviso. Estoy muy nerviosa, de hecho, me caí". Con su estatuilla en mano, dejó una impresión duradera en una gala que, sin duda, quedará marcada por su discurso y su peculiar forma de recibir el premio.