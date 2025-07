Escándalo con Yami Safdie por viejos tuits discriminatorios: qué dicen

"Explicame cómo subís una foto en malla estando así de gorda y encima tenés 300 me gustas. Pido, no juego más", fue uno de los posteos que realizó la artista. "Mis amigas quisieron hacerme gancho con dos negros de veintipico de Haití. Dos... negros... Haití... no sé si amarlas u odiarlas", escribió también.

En el archivo también apareció una publicación dirigida indirectamente a quien hoy es su compañera de equipo en el reality: “Odio a La Sole, ¿se los dije? Iván tendría que ganar”, escribió Safdie en 2012 durante la primera edición del certamen. Más de una década después, el comentario resurgió cuando ambas fueron presentadas como dupla artística para la nueva temporada del programa.

tuits

En otro de los tuits virales, la artista se refería con desdén a la presencia de personas racializadas en el transporte público: “Milagrosamente sigo viva después de viajar en el Sarmiento en hora pico con neg... escabiados. Tienen permiso para festejar con champagne”. La publicación provocó repudio por su tono clasista y discriminatorio. A pesar del carácter provocador de algunos mensajes, no todos los tuits fueron eliminados.

Cabe resaltar que estos tuits los escribió cuando tenía entre 14 y 17 años, es decir, en plena adolescencia. Sin embargo, hubo una gran sorpresa y repudio por el tono clasista y cómo se refería hacia la gente con problemas de obesidad.

La propia cantante reaccionó frente a esta viralización bajándole el dramatismo y dejando en claro la edad que tenía. "Jajaja no bueno, obvio que era pelot... a los 15 años. Por suerte ya desarrollé el lóbulo frontal. Igual sigo siendo re p... y todo eso"