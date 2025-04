Vuelve Peligro Sin Codificar: el clásico del humor regresa con una nueva temporada

Aunque aún no hay una fecha confirmada para el estreno, en las últimas semanas comenzó a tomar fuerza el rumor de que el programa buscará posicionarse en la franja nocturna, lo que generó expectativas respecto a una posible competencia directa por el rating en ese horario.

Uno de los aspectos clave del regreso será la conformación del elenco. En ese sentido, la periodista Marina Calabró brindó detalles en el programa Lape Club Social Informativo, donde explicó que América TV deberá negociar con Telefe para contar con parte del elenco original. "Tironeo con Telefe por Nazareno y Pichu, no los quieren largar. Telefe dijo 'si quieren ir a América vayan, pero la duplicidad de pantallas no nos gusta nada'. Diego Korol no va a ser de la partida", confesó, dejando entrever que aún no está todo dicho.

Si bien hay entusiasmo por el regreso, todavía persisten interrogantes respecto a qué humoristas acompañarán a Yayo en esta nueva temporada. Nombres como José María, "Pachu" Peña y Martín "Campi" Campilongo, no fueron confirmados hasta el momento.

Por ahora, la intención del canal sería contar con Yayo Guridi como figura principal, acompañado por Oscar Fernando "Pichu" Straneo y Nazareno Móttola, si finalmente se logra un acuerdo que permita su participación.

Embed - ¿Vuelven los ex Sin Codificar a la pantalla de América?