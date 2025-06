Lali Espósito reveló quién es el famoso "demonio" de su último álbum

“Es una búsqueda, lo que puede ser el llamado del Demonio para mí, no es lo mismo que puede ser para otro. Para mí es algo del orden de la identidad, del cinismo, de no traicionarse, de ser honesto con lo que uno quiere”, dijo en la charla con Catalina Dlugi.

“Eso significa para mí y eso significa para este álbum. Yo sigo siendo la misma nena que hizo ese primer álbum sola, con su familia, con sus amigos, con los tiempos de introspección, con la gente que inspira, con el tiempo de calidad en el estudio, desde que planeé dedicarme a la música sigo buscando los objetivos de la misma forma”, sostuvo.

Lali Espósito Vélez

Sobre su pareja señaló que “Pedro me acompaña muy bien, me emociona que le ponga feliz todo lo que le pasa, y que me acompañe tan bien, y que sea un hombre sensible. No tengo la maternidad ahora como un deseo marcado, seguramente si sucede será maravilloso, y sino lo abrazo también. Pero obvio un compañero de esta magnitud, que me acompaña tanto, seguramente todo lo que nos pase juntos será maravilloso”.

Para cerrar se refirió a la arremetida del Presidente Javier Milei en su contra, e indicó que “esta época propone un cinismo al que no estoy dispuesta, le tengo miedo al individualismo y a hacer oídos sordos, no es un miedo que me paralice, pero voy contra eso”. “Yo intento no ponerme en el ojo de la tormenta tampoco, porque la verdad que le están pasando tantas cosas terribles a la gente, que yo que soy una privilegiada no me voy a poner en el lugar de víctima; obviamente no es lindo que un presidente se meta con vos, pero para mí, es eso y nada más, me defiendo con todo lo que tengo, que es el arte, y los demás que no tienen eso, que la lloren”, concluyó.