Wanda Nara rompió el silencio y habló de la China Suárez: "No es un problema para mí"

"No se puede hablar de eso", comenzó diciendo la empresaria cuando se le preguntó sobre lo ocurrido durante el proceso de revinculación de sus hijas con Icardi. Con firmeza, agregó: "Todo lo que se dijo es mentira, pero por suerte están las cámaras de seguridad de mi casa, que grabaron lo que ocurrió".

La empresaria remarcó que siempre colaboró con las autoridades y valoró la intervención oficial en el caso. "Estoy muy contenta porque se está haciendo todo bien, el Ministerio Público Tutelar está ayudando mucho", aseguró. Además, afirmó que las niñas se encuentran bien, lo cual, según sus palabras, es su principal preocupación: "Ellas están bien, que es mi prioridad y la de su papá".

En las últimas horas, también circularon versiones sobre la suspensión del viaje de Wanda Nara al Mundial de Clubes en Miami, donde supuestamente iba a representar a Telefe. Sin embargo, Nara desmintió estos rumores: "No estaban ni enterados, yo estaba invitada por otra persona". De ese modo, desligó al canal de cualquier decisión editorial y dejó entrever que su presencia en el evento no dependía exclusivamente de su contrato laboral.

Respecto a la creciente exposición del proceso de revinculación y la participación de la China Suárez, actual pareja de Icardi, Wanda fue tajante: "No me molesta y no es un problema para mí". Esta frase llegó luego de que se confirmara que la actriz compartió un almuerzo con las hijas del futbolista durante el fin de semana, en medio del proceso judicial.

Por su parte, L-Gante también tomó la palabra al salir de la audiencia. Consultado sobre su vínculo actual con Wanda, respondió con tono relajado: "No la veo casi nunca. Cuando estamos juntos la pasamos bien". Y agregó, sin dar mayores precisiones: "Se ve cuando su abogado sale a hablar en la televisión, después no lo veo". Sobre el motivo que los reunió ese lunes, explicó: "Estamos bien, liberándonos de los problemas".

Las imágenes del encuentro entre ambos alimentaron nuevas especulaciones sobre su vínculo, que desde hace meses se mantiene entre idas, vueltas y gestos ambiguos en redes sociales. Sin embargo, el foco de la jornada estuvo centrado en las declaraciones de la mediática, que por primera vez abordó públicamente el conflicto por la custodia y revinculación de sus hijas con su padre.

El episodio del viernes, que incluyó gritos, llanto y la negativa inicial de las menores a irse con su padre, fue el punto más alto de una disputa que ya se trasladó tanto al ámbito judicial como al mediático. La intervención de personal sanitario y fuerzas de seguridad en el departamento del Chateau dejó expuesta la magnitud del conflicto, que ahora continúa bajo supervisión judicial. Por lo pronto, Wanda Nara se mostró serena ante las cámaras y evitó profundizar sobre el episodio, aunque dejó en claro su posición. La causa judicial por juegos online sigue su curso, y mientras tanto, su situación familiar continúa siendo seguida de cerca por los medios y el público.