Wanda Nara y el conflicto con Graciela Alfano que va camino a la Justicia: "La voy a denunciar"

El conflicto podría derivar en una acción judicial

Laura Ubfal fue una de las primeras en dar detalles sobre la respuesta de Wanda ante las acusaciones. “Wanda llevará a la Justicia a Graciela Alfano por decir que ella le mandó el video famoso a Natasha Rey. Alfano asegura que la China le dijo que era así el tema”, escribió en su cuenta de X, arrobando a la cuenta @elejercitodelam.

Pero no fue la única en aportar información. El encargado de dar la primicia fue Ángel de Brito, quien mostró una conversación con la mediática, donde expresaba lo siguiente: "Hola Wanda, Alfano dice que vos enviaste el video sexual de Mauro". Tras esto, la respuesta de Nara fue letal: "Lo tendrá que demostrar en la Justicia porque la voy a denunciar".

El conflicto se originó en redes sociales, cuando Natasha Rey publicó una serie de mensajes dirigidos directamente a Icardi, acusándolo de enviarle material íntimo. Aunque el futbolista negó los hechos, la modelo redobló la apuesta con un mensaje sugestivo hacia la China Suárez.

En una historia de Instagram escribió: “¡Para vos, rompe hogares! Contame, ¿no tiene un arito en forma de argolla en Pepito? Tú sabes que sí, yo también”, en aparente alusión al cuerpo del deportista. La publicación fue acompañada por la canción “Bad Bitch”, popularizada por Wanda Nara, lo que avivó aún más la controversia.

Las redes sociales explotaron con teorías, memes y especulaciones. Incluso Ángel de Brito, conductor de LAM (América), se sumó al debate compartiendo imágenes que comparaban los tatuajes de Icardi con los que se veían en el video, aumentando las sospechas sobre su autenticidad.

Finalmente, Natasha Rey anunció públicamente que iba a publicar el video completo. “Bueno, voy a subir el video. Por favor, pongan grabación de pantalla porque lo voy a tener que bajar”, advirtió en una historia. En ese mismo mensaje, agregó: “¡Yo nunca miento! Siempre dije la verdad en todo, si no, no me meto, pero para vos, cornuda, me la dedicó. Tengo que cuidar mi crío, wey. Tengo prioridades".