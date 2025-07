Susana Giménez reveló la suma en dólares que Graciela Alfano habría pagado para hacerle una brujería

Graciela Alfano y Susana Giménez

Ante la consulta sobre si Alfano le hubiera deseado la muerte a través de un gualicho, Susana confirmó: “Sí, me esperaban en lo de Miguel Romano unos chicos, que fueron los que me dijeron ‘te hicieron un trabajo de muerte’ y me dijeron que pagó 5 mil dólares. Esto fue hace mucho tiempo, hace 30 años”.

Cuando le preguntaron si sus dichos estaban fundamentados, Giménez fue tajante: “Jamás hablo por hablar”. Y al ser consultada sobre si le pediría disculpas a la actriz, respondió con humor e ironía: “No, nene, vos estás loco, ¿cómo le voy a pedir perdón yo?”.

La reacción de Susana tras los dichos de Moria sobre un supuesto enamoramiento de Alfano

En medio de la repercusión mediática, un cronista también le preguntó a Susana por los comentarios de Moria Casán, quien sugirió que ella estaría enamorada de Alfano.

“Moria dijo que nunca saliste del closet, que estás enamorada de Alfano, ¿te gusta?”, consultaron, y Susana reaccionó indignada: “Ay, qué asco. No digan boludeces, basta, chicos”. Al ser interrogada sobre si siente que Moria la critica constantemente, la conductora fue contundente: “Siempre, pero no me importa, Moria no me interesa, me cansé, tomaré un calmante cada vez que escuche a alguien que dice alguna boludez”.

