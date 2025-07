Yami Safdie, cancelada en redes sociales por comentarios gordofóbicos y racistas

Los comentarios, según la fecha de publicación, son del 2014, pero fueron los que catalogaron a Safdie como gordofóbica y racista. Esto es porque en los mismos lanza frases como: "Explicame cómo subís una foto en malla estando así de gorda y encima tenes 300 me gusta. Pido, no juego más". En otra publicación también se pueden leer comentarios como "Mis amigas quisieron hacerme gancho con dos negros de veintipico de Haití. Dos negros de Haití. No sé si amarlas y odiarlas".

A su vez, la cuenta por qué es tendencia compartió más comentarios de la cantante quien, hasta el momento, no habló al respecto. Sin embargo, sí lo hicieron sus fans quienes, por un lado, la llegaron a defender mientras que por el otro aseguraron que llegó a su momento de ser cancelada por falsa debido a lo que escribe actualmente en sus canciones cuando anteriormente tenía comentarios de este tipo.

"Siempre igual se le notó los tca a esta, innecesario el carpetazo porque es culpa de ustedes q la pusieron en un pedestal x cantar lindo sobre ser mejor, superarse etc", fue uno de los comentarios de los usuarios mientras que otro agregó para defenderla: "Me encanta q salen a bardiarla dándosela de eminencias de la moral cuando seguramente a esa edad eran peores y encima hay montones de famosos q hacían lo mismo y los aplauden. No tienen dos dedos de frente".

En tanto, por el momento, Safdie no habló al respecto y, aparentemente no va a hacerlo, al menos no por ahora debido a su intención de siempre mantener un bajo perfil.