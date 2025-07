El conmovedor mensaje de la esposa de Diogo Jota al cumplirse un mes de su casamiento

El mensaje fue breve, pero tan profundo como estremecedor: “Un mes de nuestro ‘ni la muerte nos separa’. Para siempre, tu pequeña niña blanca”, escribió Rute en sus redes sociales junto a una foto del casamiento y dos imágenes bailando durante la fiesta. La publicación estuvo musicalizada con la canción Forever and Ever and Always, de Ryan Mack, lo que le dio un marco aún más íntimo a un posteo que conmovió a todo el mundo del fútbol.