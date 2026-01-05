Cocina de autor y un entorno natural en los alrededores de Nordelta
En plena zona norte, a pocos minutos de Nordelta, Tero combina cocina de autor, diseño moderno y un entorno natural único para ofrecer una experiencia gastronómica completa, ideal tanto para una salida especial como para eventos y celebraciones.
A pocos minutos de Nordelta, Tero se consolidó como uno de los espacios más atractivos de la zona norte para quienes buscan algo más que salir a comer. En un entorno donde el verde y el agua son parte del paisaje, este restaurante y salón de eventos propone una experiencia que combina cocina de autor, arquitectura moderna y una ambientación cálida. Sus grandes ventanales y la terraza vidriada con vista a un espejo de agua generan un clima relajado, ideal tanto para almuerzos distendidos como para cenas íntimas, mientras que sus salones privados y espacios de gran capacidad permiten organizar desde reuniones pequeñas hasta eventos sociales o corporativos para cientos de personas, siempre con una acústica cuidada que mantiene el confort, incluso en momentos de alta concurrencia.
Un menú pensado para recorrer y disfrutar
La carta de Tero se apoya en materias primas de calidad y presentaciones cuidadas, con platos que combinan tradición y creatividad. El recorrido suele comenzar con entradas que marcan el inicio de la propuesta: vieiras gratinadas con apio en juliana, gambas al ajillo servidas sobre papas españolas o el Petit Camembert de cabra con mermelada de morrones, jamón crudo y hojas verdes. Los clásicos tampoco faltan, con rabas a la romana, langostinos a la milanesa y burratina con salmorejo.
Los principales abren un abanico amplio que recorre carnes, pescados, pastas y especialidades al Kamado. Entre los favoritos destacan el bife de chorizo a la pimienta con papas rotas y espinaca a la crema, la bondiola con barbacoa y puré de batata, y el ojo de bife al vino tinto con puré cremoso. Quienes prefieren los sabores del mar encuentran opciones como el salmón con cous cous al curry o el pescado blanco con salsa de azafrán y vegetales grillados. Las pastas y arroces suman platos como los agnolotis de jamón y queso con crema y albahaca, y el risotto del bosque con hongos de pino y tomates secos. Para una experiencia cerrada, el menú Kamado Joe reúne entrada, principal y bebida en una fórmula práctica y atractiva.
Las ensaladas aportan frescura con combinaciones como burratina con manzana verde y nueces o salmón ahumado con vinagreta de frutillas. El cierre dulce llega con tiramisú, budín con dulce de leche, volcán de chocolate, crepes con ron y nueces o la copa helada de la casa con brownie y frutas.
Para brindar y celebrar
La carta de bebidas acompaña con cócteles clásicos y de autor como el Electric Lemonade, además de cervezas Grolsch y artesanales, una selección de whiskys y vinos pensados para realzar cada plato. También hay alternativas sin alcohol, como limonadas, aguas saborizadas y tés.
Con servicio de catering propio y la posibilidad de trasladar su propuesta a eventos privados, Tero completa una experiencia que combina gastronomía, entorno y versatilidad. Una opción ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina y disfrutar de buena cocina sin alejarse demasiado de la ciudad.
Dónde queda Tero
Este restaurante está ubicado en la Av. Agustín M. García 9501, Tigre.
Instagram: @tero.resto.eventos
