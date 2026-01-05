Cocina de autor y un entorno natural en los alrededores de Nordelta

Con servicio de catering propio y la posibilidad de trasladar su propuesta a eventos privados, Tero completa una experiencia que combina gastronomía, entorno y versatilidad. Una opción ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina y disfrutar de buena cocina sin alejarse demasiado de la ciudad.

Dónde queda Tero

Este restaurante está ubicado en la Av. Agustín M. García 9501, Tigre.

Instagram: @tero.resto.eventos