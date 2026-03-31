"La felicidad no está en llegar al resultado final, sino al esfuerzo", la reflexión de Albert Camus

La clave está en esa elección. En asumir el esfuerzo sin esperar una recompensa final. En encontrar valor en el proceso mismo.

Esta reflexión también funciona como una crítica a la lógica actual, donde todo parece orientado al resultado: metas, logros, reconocimiento. Camus propone lo contrario: una felicidad presente, construida en cada paso del camino y no en un punto de llegada.

Lejos de ser una visión pesimista, su filosofía invita a algo más profundo: vivir con intensidad, aceptar las dificultades y entender que, muchas veces, el verdadero sentido está en lo que hacemos día a día.

En definitiva, la enseñanza de Camus es clara: no se trata solo de llegar, sino de cómo se transita el camino.