Cómo conseguir el mejor valor de dólar antes de Navidad
En el mercado informal, la moneda estadounidense incrementó una fuerte suba y tocó los $1.500 esta semana. Conocé todos los detalles en la nota.
Esta semana, el dólar oficial experimentó una fuerte suba y tocó el techo de los $1.480, aunque luego se estabilizó en $1.476. Lo mismo sucedió con el dólar blue y el MEP, ya que ambos subieron y llegaron a $1.500 producto de las medidas oficiales anunciadas por el Gobierno Nacional que alteran las reglas del mercado de divisas
Cómo comprar dólar oficial hoy
Los dólares se pueden adquirir a través de la plataforma online o la aplicación móvil del banco, siempre que el usuario tenga una cuenta en moneda extranjera.
Para compras digitales, no hay un tope, aunque las operaciones que superen los USD 100.000 deben avisarse con 48 horas de anticipación.
En el caso de compras en efectivo, el límite mensual es de USD 100 y se solicita completar una declaración jurada. Una vez concretada la compra, los billetes pueden retirarse por ventanilla o cajero automático en los bancos habilitados.
Cómo se retiran los dólares
Se pueden retirar los dólares en efectivo directamente por ventanilla en cualquier banco, sin límites. Estos son los pasos a seguir:
- Cajeros automáticos: Solo ciertos bancos cuentan con cajeros que permiten extraer dólares.
- Compra digital y retiro en efectivo: En caso de adquirir dólares a través de la plataforma online del banco, es posible retirarlos por ventanilla sin límite, siempre que los fondos estén disponibles en la cuenta.
El dólar continúa siendo la alternativa más preferida para ahorrar en Argentina, ya que ofrece diferentes modalidades de compra y retiro. Ya sea de manera digital o en efectivo, los usuarios pueden acceder a la moneda extranjera en simples pasos y de forma segura en cualquier entidad bancaria.
