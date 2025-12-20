Cómo conseguir el mejor valor de dólar antes de Navidad

Esta semana, el dólar oficial experimentó una fuerte suba y tocó el techo de los $1.480, aunque luego se estabilizó en $1.476. Lo mismo sucedió con el dólar blue y el MEP, ya que ambos subieron y llegaron a $1.500 producto de las medidas oficiales anunciadas por el Gobierno Nacional que alteran las reglas del mercado de divisas