El dólar puede subir tras la medida del socio de Luis Caputo, pero el Banco Central decretó feriado cambiario

Feriado cambiario y bancario: 96 horas sin operaciones

image Doble feriado cambiario y calendario 2026 de los días en los que no se comercializará el dólar

En medio de este cambio de política monetaria, el mercado entrará en una pausa total debido a los feriados bancarios de 2026 establecidos por la Comunicación C 101352. El Banco Central decretó inactividad para las sucursales y el mercado de cambios durante el próximo jueves 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y Jueves Santo) y el viernes 3 de abril (Viernes Santo).

Al acoplarse con el sábado 4 y el domingo 5, se conformará una ventana de 96 horas sin atención presencial al público ni operaciones cambiarias oficiales.

No obstante, durante este fin de semana extralargo, los clientes podrán seguir utilizando los canales electrónicos y digitales para sus transacciones habituales: