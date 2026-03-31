El dólar puede subir tras la medida del socio de Luis Caputo, pero el Banco Central decretó feriado cambiario
El BCRA, presidido por Santiago Bausili, dispuso baja en encajes inyectando pesos al mercado antes del doble feriado cambiario en los que no cotizará el dólar.
El Banco Central de la República Argentina que preside Santiago Bausili —socio del ministro de Economía Luis Caputo— pondrá más dinero en la calle. Esta jugada que despierta alertas sobre un posible impacto en la cotización del dólar y en la inflación, justo antes de un feriado cambiario de cuatro días.
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La medida que liberará pesos y podría presionar al dólar
El Directorio del BCRA dispuso no prorrogar el incremento transitorio de encajes que regía desde el año pasado y que los había llevado a su nivel más alto de las últimas tres décadas. De esta forma, a partir del 1 de abril, se aplicará una baja de 5 puntos porcentuales en los encajes bancarios.
Para las cuentas a la vista (como las cuentas corrientes y cajas de ahorro), esta exigencia pasará del 50% actual al 45%. Los encajes son el porcentaje de los depósitos que los bancos deben mantener inmovilizados en el Central. Al reducirse esta obligación, las entidades financieras tendrán mayor liquidez y más fondos disponibles a la hora de prestar dinero.
Si bien el objetivo principal es empujar las tasas de interés hacia abajo para reactivar el crédito y combatir la morosidad, esta inyección de liquidez abre un margen de riesgo. La medida afecta directamente la cantidad de dinero circulante, lo que podría traducirse en una mayor presión sobre los precios y una eventual alza en la demanda y cotización del dólar.
Feriado cambiario y bancario: 96 horas sin operaciones
En medio de este cambio de política monetaria, el mercado entrará en una pausa total debido a los feriados bancarios de 2026 establecidos por la Comunicación C 101352. El Banco Central decretó inactividad para las sucursales y el mercado de cambios durante el próximo jueves 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y Jueves Santo) y el viernes 3 de abril (Viernes Santo).
Al acoplarse con el sábado 4 y el domingo 5, se conformará una ventana de 96 horas sin atención presencial al público ni operaciones cambiarias oficiales.
No obstante, durante este fin de semana extralargo, los clientes podrán seguir utilizando los canales electrónicos y digitales para sus transacciones habituales:
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Billeteras electrónicas: Estarán habilitadas para pagos en comercios, abono de servicios y transferencias.
Cajeros automáticos: Operarán para extracciones de efectivo, transferencias, pagos y otras gestiones.
Homebanking y banca móvil: Se podrán realizar transferencias, pagos y consultas de saldos o movimientos.
Tarjetas: Se podrá operar con normalidad para efectuar pagos con plásticos de débito y crédito.
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