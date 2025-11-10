Cómo se vería Lionel Messi si fuera presidente, según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial reveló cómo se vería Lionel Messi como presidente

Lionel Messi es mucho más que un futbolista. Es símbolo de humildad, esfuerzo y constancia, cualidades que lo convirtieron en una figura admirada en todo el mundo. Desde sus primeros pasos en Rosario hasta levantar la Copa del Mundo en Qatar, su historia representa la superación y el orgullo nacional. Por eso, imaginarlo como presidente no parece tan descabellado: su liderazgo deportivo y su capacidad para unir a los argentinos lo posicionan como un referente más allá del fútbol.