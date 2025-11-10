El video que no se vio del Superclásico: la piña de Maxi Salas a joven que filmaba los festejos de Boca

La drástica y poco habitual decisión de Marcelo Gallardo tras perder el Superclásico

Tras la ratificación en su cargo hasta diciembre del 2026, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, tomó este domingo una drástica decisión: se fue de la Bombonera sin dar declaraciones.

Gallardo no fue a la conferencia de prensa, y los únicos de River que hablaron con la prensa antes de regresar a la concentración fueron Quintero y el capitán Franco Armani.