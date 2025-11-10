El video que no se vio del Superclásico: la piña de Maxi Salas a joven que filmaba los festejos de Boca
Antes de abandonar el campo de juego de la Bombonera, el delantero de River atacó a un presunto colaborar que pasaba cerca mientras filmaba a los hinchas locales.
Horas después de consumada la derrota de River ante Boca en el Superclásico, apareció un video de una situación protagonizada por Maximiliano Salas dentro de la Bombonera, que no se observó en la transmisión oficial del partido y que podría generar algunas consecuencias.
El "Xeneize" venció 2-0 al "Millonario" este domingo, se quedó con una nueva edición del Superclásico en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura, y aseguró la clasificación a la Copa Libertadores 2026 por la Tabla Anual, complicando, además, el pasaje para su rival.
En la Bombonera, el equipo de Claudio Úbeda le terminó haciendo precio a un conjunto de Marcelo Gallardo descordinado en todas las líneas, sin juego y garra; y que otra vez lo tuvo al DT como protagonista por varias decisiones muy curiosas respecto al equipo.
Y en medio de diferentes repercusiones y declaraciones, en las redes sociales se hizo viral un video, captado por algún hincha, en donde aparece Salas golpeando a un joven que pasaba cerca de los futbolistas de River, mientras filmaba los festejos de los hinchas de Boca.
Se desconoce si se trataba de algún colaborador o asistente del club local, o si era parte de la transmisión o de algún medio de comunicación. Lo cierto es que en las imágenes se observa la reacción de Salas, que le mete una trompada por la espalda al joven que sin siquiera darse vuelta, sale corriendo alejándose de la situación.
La drástica y poco habitual decisión de Marcelo Gallardo tras perder el Superclásico
Tras la ratificación en su cargo hasta diciembre del 2026, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, tomó este domingo una drástica decisión: se fue de la Bombonera sin dar declaraciones.
Gallardo no fue a la conferencia de prensa, y los únicos de River que hablaron con la prensa antes de regresar a la concentración fueron Quintero y el capitán Franco Armani.
