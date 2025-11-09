Revelan el verdadero motivo de la renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef Celebrity

Embed - LA VERDAD DE LA RENUNCIA DE VALU CERVANTES AL REALITY

"Se dijo que había renunciado porque él le pidió que volviera por un tema de celos, y no, no era un tema de celos. Era por un tema mayor: la Selección. Les controlan todo", siguió contando Marcela.

En ese momento, Santiago Sposato intervino y sumó contexto sobre el entorno futbolístico: "No solo en la Selección, en el fútbol inglés son celosísimos con el comportamiento de los jugadores".

Tauro agregó: "No gustaron los últimos comentarios, el juego de si Wanda le habría escrito a Enzo, si salió con Enzo, si no salió".